Xavi aurait postulé pour devenir sélectionneur de l'Inde

Un parcours d’entraîneur qui n’a aucun sens.

Depuis son départ du FC Barcelone en 2024, Xavi Hernandez s’ennuie sans football. Des interviews par-ci par-là, mais pas de nouveau club pour le numéro 6 légendaire du Barça. Selon le Times of India, l’ancien coach des Blaugranas a voulu rebondir dans un endroit bien particulier.

Pour trouver son nouveau sélectionneur, la fédération indienne (AIFF) a ouvert une boîte mail pour dénicher la perle rare et dégotter le meilleur entraîneur possible qui permettrait à l’un des pays les plus peuplés du monde de peser au niveau mondial. 170 candidats ont au total postulé dont un certain Xavi, qui aurait lâché son meilleur CV pour obtenir le poste,d’après le quotidien indien.

« Nous aurions eu besoin de beaucoup d’argent »

En mars dernier, le milieu avait expliqué à The Athletic qu’il aimait « suivre de temps en temps la ligue indienne, parce que beaucoup de coachs espagnols y entraînent ». Un choix étrange mais qui pourrait donc confirmer que Xavi a bien postulé à cette offre, d’autant plus que l’adresse mail correspondrait bien à celle du joueur.

Problème : il n’a pas été retenu pour le poste pour des raisons… d’argent. « Même s’il était vraiment intéressé par le football indien et pouvait être convaincu d’accepter le poste, nous aurions eu besoin de beaucoup d’argent », s’est exprimé un membre du comité technique de la fédération.

Qu’Iniesta vienne le sauver.

