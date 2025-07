Xavi et l’Inde : un canular révélateur

La nouvelle avait de quoi surprendre. Après le court passage de Manolo Márquez, débarqué en juillet dernier, Xavier Hernández aurait candidaté pour reprendre le flambeau de son compatriote en devenant le deuxième sélectionneur espagnol à prendre les rênes de l’Inde. Une annonce pas si invraisemblable puisque dans un entretien accordé à The Athletic en mai dernier, l’ancien coach du Barça avait assuré « suivre de temps en temps la ligue indienne, parce que beaucoup de coachs espagnols y entraînent ». Les médias indiens, dont le sérieux Times of India, s’emballent et affirment en fin de semaine dernière que Xavi a bien envoyé sa candidature pour diriger les Tigres bleus. Problème, tout est faux. Comment cela a-t-il pu arriver, et qu’est-ce que cela raconte du football indien ?

AIFF rejects Barcelona legend Xavi's application as Indian Football Team coach, as per sources NDTV's @osamashaab joins @kittybehal10 with more on this pic.twitter.com/iGolzLXcyM — NDTV (@ndtv) July 25, 2025

Guardiola, Xavi et un mail frauduleux

En quête d’un nouveau sélectionneur, la fédération indienne a récemment ouvert une boîte mail pour recueillir les candidatures spontanées des entraîneurs intéressés par le projet, une pratique courante puisque cette dernière l’avait déjà utilisée il y a deux ans. Près de 170 candidats se sont manifestés, dont Harry Kewell et l’ex-coach de Blackburn Steve Kean, mais un nom a particulièrement attiré l’attention des dirigeants : Xavi Hernández. Selon un journaliste local, l’ancien compère d’Iniesta figurait effectivement sur une liste préparée par l’AIFF et présentée devant le comité technique. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et est reprise massivement par des médias réputés, notamment parce qu’une source fiable, Subrata Pal, le directeur de l’équipe nationale, a confirmé l’information. Mais la sélection indienne s’est fait avoir. Rapidement sollicité par les médias espagnols, Xavi confie n’avoir rien envoyé.

Les dirigeants qui sont à la tête du football indien ne connaissent rien à ce sport, et c’est pour ça que l’on en est là. Ranjit Bajaj, directeur de la Minerva Academy en Inde

Face à la confusion, l’AIFF a décidé de publier un communiqué samedi. Après avoir dévoilé que trois profils étaient retenus pour le poste de sélectionneur, histoire de faire passer la pommade, la fédération passe aux aveux et dévoile qu’un autre grand nom du football faisait partie des fausses candidatures : « L’AIFF a reçu un courriel contenant les candidatures des entraîneurs espagnols Pep Guardiola et Xavi Hernández. L’authenticité de leurs candidatures n’a pas pu être confirmée, et il est depuis apparu que ces candidatures par courriel n’étaient pas authentiques. » Cocasse.

Shaji Prabhakaran, l’ancien secrétaire général de la Fédération indienne de football, semble un poil désabusé : « C’est une situation regrettable pour le football indien. Les fausses informations ont certainement nui à la réputation du football indien, pose l’actuel membre du comité exécutif de la Confédération asiatique de football. Il est triste de constater que la fédération fonctionne avec un budget très limité, ce qui rend l’accessibilité financière très difficile. »

« Le football n’est actuellement pas un sport viable en Inde »

Toujours selon Prabhakaran, la faille a été collective, et « certaines personnes ont mal évalué l’impact avant d’annoncer ces noms sans vérifier l’authenticité de ces candidatures ». L’histoire était évidemment trop belle. 124e nation au classement FIFA, l’Inde, grand pays de cricket, aurait justement besoin d’entraîneurs de renom pour grandir, mais le défi semble perdu d’avance. « Sur le plan commercial, le football n’est actuellement pas un sport viable en Inde, analyse celui qui a été secrétaire général de l’AIFF pendant 14 mois. Nous manquons de stars et notre manque de compétitivité au niveau mondial met en évidence la faiblesse de notre structure et l’absence d’équipes nationales compétitives. »

Cette fake news, que certains pensent construite de toutes pièces par les dirigeants eux-mêmes, aura au moins eu le mérite de mettre en lumière les difficultés que peut rencontrer la fédération pour trouver un remplaçant à Manolo Márquez. Pour Ranjit Bajaj, directeur de la Minerva Academy, une académie indienne de foot, le problème central est l’incompétence généralisée : « Les personnes à la tête de l’AIFF ont un emploi fictif. N’importe quelle personne qui s’intéresse au football sait qu’il est impossible que Xavi s’intéresse à l’Inde. Les dirigeants qui sont à la tête du football indien ne connaissent rien à ce sport, et c’est pour ça que l’on en est là. » Selon les médias locaux, l’ancien international Khalid Jamil fait partie de la short list et devrait devenir le nouveau sélectionneur. On espère que sa nomination fera autant de bruit, mais on en doute.

