Le Real dompte le Rayo aux forceps

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Buts : Benzema (31e) et Rodrygo (89e) pour le Real // De Tomas (84e) pour les Rayistas.

La Maison-Blanche ne broie pas du noir.

Vaincu sur la pelouse de Valence le week-end dernier (1-0), le Real s’est remis dans le sens de la marche à domicile face au voisin du Rayo Vallecano. Au Santiago-Bernabéu, les Blancos ont subi dans un premier temps, mais Thibaut Courtois s’est montré impérial devant Unai Lopez (12e), puis Santi Comesaña (26e). Mais au moment de faire la différence, le Real s’est montré plus malin que le club banlieusard. À la suite d’un entre-deux, les roublards Toni Kroos, Luka Modrić et Karim Benzema ont combiné pour permettre au dernier cité de dribbler Stole Dimitrievski et de marquer dans le but vide (31e, 1-0).

En tribune présidentielle aux côtés de Florentino Pérez, Vinicius Junior était présent pour assister à la rencontre. Le numéro 20 merengue, victime de racisme lors de la dernière journée de Liga, a vu le public applaudir en son hommage lors de la… vingtième minute. Visiblement satisfait de la tournure des événements, le Brésilien a tout de même vu son équipe souffrir pour inscrire le deuxième but synonyme de fin du suspense, à tel point que la fin de match s’est soldée par l’égalisation de Raúl de Tomás d’une puissante frappe au premier poteau (84e, 1-1). Désireuse d’accrocher la victoire, la Casa Blanca a trouvé le chemin grâce à Rodrygo d’une frappe chirurgicale (89e, 2-1). En hommage à son copain auriverde, Rodrygo a tendu le poing vers le ciel à la façon d’un Black Panther.

Au classement, le Real repasse temporairement deuxième devant l’Atlético. Pour le Rayo, l’Europe est à oublier.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Nacho, Alaba, Rüdiger (Tchouaméni, 83e), Carvajal – Camavinga, Kroos, Modrić (Asensio, 71e) – Valverde (Ceballos, 63e), Rodrygo, Benzema. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Rayo Vallecano (4-2-3-1) : Dimitrievski – F.Garcia, Catena, Lejeune, Balliu – Valentin, Comesaña (O. Trejo, 63e) – A. Garcia, U. Lopez, Palazón (Chavarria, 83e) – S. Camello (De Tomas, 69e). Entraîneur : Andoni Iraola.

