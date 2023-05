Pronostic Real Madrid Rayo Vallecano : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid se remet la tête à l’endroit face au Rayo Vallecano

La lourde élimination en Ligue des Champions semble avoir laissé des traces au sein du vestiaire du Real Madrid. Humilié à l’Etihad Stadium (4-0) face à une formation de City meilleure à tous les niveaux, le Real a ensuite subi un nouveau revers en Liga. En déplacement sur la pelouse d’une équipe de Valence qui lutte pour ne pas descendre, les Madrilènes ont concédé une nouvelle défaite (1-0). Cette rencontre s’est conclue dans la confusion avec l’expulsion de Vinicius, qui avait été victime de chants racistes. Cette défaite ne change pas grand-chose car la Maison Blanche est assurée de terminer dans le Top 4 et donc de participer à la prochaine Ligue des Champions. Lors de ces dernières journées, le Real va vouloir se reprendre pour terminer sur une bonne note. Contre Valence, les expérimentés Kroos et Modric ont débuté sur le banc et devraient retrouver leur place lors de la réception du Rayo, tout comme Valverde et Rodrygo, qui devrait suppléer son compatriote Vinicius. Devant, Benzema (17 buts) en 22 matchs devrait être aligné.

► 110€ remboursés en EXCLU chez VBET avec le code RDJVBET23

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Rayo Vallecano fait partie de ce lot de formations qui peuvent encore aller chercher une qualification européenne. En effet, les Franjirrojos sont calés à la 11e place avec 11 points de plus que le 1er relégable, mais seulement 4 sur la 7e place. En revanche, le Rayo reste sur 2 revers : chez le Betis (3-1) et surtout le week-end dernier à domicile face à l’Espanyol (1-2) qui lutte pour se maintenir. A noter également, que les 8 dernières rencontres disputées par les Franjirrojos ont toutes offertes un vainqueur. Dans cette formation, on retrouve de Tomas qui a récemment retrouvé les terrains car il a dû attendre janvier pour voir son transfert être officialisé. L’ancien buteur de l’Espanyol est épaulé par l’ancien toulousain Trejo. Déterminé à se relancer après ses 2 défaites en déplacement et vaiqnueur de ses 3 derniers matchs de Liga à la maison, le Real Madrid devrait prendre le dessus sur une équipe du Rayo qui finit difficilement.

► Le pari « Victoire Real Madrid » est coté à 1,59 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Le pari « Benzema buteur » est coté à 1,95 chez VBET qui vous rembourse en EXCLU chez SoFoot votre 1er pari de 110€.

► Profitez de 110€ remboursés chez VBET :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJVBET23 sur la 3e page du formulaire d’inscription (dans le bloc Code Promo).

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 110€ au lieu de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 110€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

– Si vous perdez, vos 110€ vous sont totalement remboursés en paris gratuits.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid Rayo Vallecano :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Real Madrid Rayo Vallecano détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Real Madrid s'impose poussivement face au Rayo