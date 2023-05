Pronostic Empoli Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne logiquement à Empoli

Ces deux équipes ne jouent a priori plus grand-chose en cette fin de saison en Serie A. 15e, Empoli se laisse (trop) aller et ne compte plus que 5 points d’avance sur la zone rouge. Cela pourrait cependant suffire pour rester une année de plus dans l’élite du foot italien au vu de la dynamique actuelle de La Spezia et Lecce qui se trouvent juste derrière au classement. Le club toscan reste sur 3 défaites consécutives, concédées face à une Cremonese relégable (1-0), à domicile face à l’Inter (0-3), et sur la pelouse de Sassuolo ce week-end (2-1 avec un 2e but concédé dans les dernières minutes).

8e, Bologne a d’ores et déjà réussi sa saison, marquée par l’éviction puis le décès de Sinisa Mihajlovic et l’avènement de Thiago Motta sur son banc. Les Bolognais peuvent encore croire à l’Europe même si cela sera très dur et dépendra peut-être aussi du sort qui sera réservé aux 15 points de pénalité de la Juve. Sur ses 7 derniers matchs, Bologne n’en a perdu qu’un, pour 2 victoires et 4 matchs nuls (surtout face à des gros : Milan, Lazio, Salernitana et Juve ce week-end). Au-dessus en termes de football produit, Bologne pourrait retrouver le chemin de la victoire chez une équipe d’Empoli qui a perdu ses 3 derniers matchs.

