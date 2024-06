James Maddison ne sera pas de la partie à l'Euro

Les places sont chères en Angleterre.

Gareth Southgate avait choisi 33 joueurs pour commencer le stage de préparation, à la fin il n’en restera que 26, et James Maddison ne fera pas partie de ceux-là. Selon les informations de SkySport, le milieu offensif de Tottenham n’a pas été retenu dans la liste finale, et passera donc l’été sur son canapé à regarder ses copains essayer de gagner un trophée, chose qui leur échappe depuis 1966.

Maddison a joué 30 minutes lors du match amical contre la Bosnie-Herzégovine lundi dernier (victoire 3-0), et sort d’une saison très convaincante avec les Spurs de Tottenham (4 buts et 9 passes décisives en championnat cette saison). Insuffisant pour être retenu donc, il rejoint les grands absents des Three Lions comme Marcus Rashford, qui lui n’avait même pas été retenu pour la liste élargie.

Selon le média britannique, une des raisons du retrait de Maddison serait sa forme physique. Touché par une blessure à la malléole en novembre 2023, l’ancien de Leicester avait loupé 13 matchs avec son club, et ne serait donc pas dans la meilleure des formes pour l’Euro.

Maddison ne dansera pas en Allemagne.

