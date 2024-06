L’Angleterre surclasse la Bosnie-Herzégovine, Palmer ouvre son compteur en sélection

Angleterre 3-0 Bosnie-Herzégovine

Buts : Palmer (60e), Alexander-Arnold (85e), Kane (89e)

Net et sans bavure.

À St James’ Park ce lundi soir, l’Angleterre, qui commencera son Euro le 16 juin face à la Serbie, s’est mise en jambes en dominant la Bosnie-Herzégovine (3-0). Avec un 4-2-3-1 concocté par Gareth Southgate, les Anglais commencent fort cette rencontre avec une belle première opportunité pour Watkins, dont la frappe est repoussée par Vasilj (9e). Malgré de nouvelles tentatives de Gallagher (18e) et Konsa (28e), les Three Lions, maladroits, ne trouvent pas la faille.

Cole Palmer marque son premier but en sélection ! Le joueur de Chelsea a débloqué le score contre la Bosnie-Herzégovine sur penalty. Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeFOOT pic.twitter.com/OpnFpH1vN2 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 3, 2024

Il faut attendre l’heure de jeu pour que tout bascule et que la machine anglaise ne s’enclenche enfin : à la suite d’un tirage de maillot sur Konsa dans la surface, l’Angleterre obtient un penalty. Cole Palmer s’en charge et ne tremble pas (1-0, 60e). Le premier but du joyau de Chelsea avec sa sélection. C’est ensuite au tour d’Alexander-Arnold de faire trembler les filets. Délicieusement trouvé au second poteau par l’entrant Grealish, le latéral droit ne se pose pas de question et tente une reprise de volée, qui ne laisse aucune chance au portier adverse (2-0, 85e). Mais ce n’est pas terminé. Harry Kane profite d’un cafouillage dans la surface adverse pour participer à la fête (3-0, 89e). Le score en restera là. Prochaine échéance pour les hommes de Southgate, un ultime match amical avant l’Euro face à l’Islande vendredi.

De bon augure.

