Lindelöf : « Nous ne voulions pas continuer »

Dans une conférence de presse improvisée suite à l’arrêt du match entre la Belgique et la Suède par mesure de sécurité, Victor Lindelöf, capitaine de la sélection suédoise, est venu expliquer aux journalistes suédois encore présents au stade Roi Baudouin comment les Blågult avaient vécu l’arrêt de la rencontre à la pause, dans des propos retranscrits par Aftonbladet : « J’ai essayé de parler à tous les joueurs de ce qu’ils ressentaient, puis j’ai senti qu’il fallait que je parle aux joueurs belges et que je leur explique comment nous voyions la situation. Nous avons été très clairs sur le fait que nous ne voulions pas continuer à jouer. Nous leur avons expliqué (aux joueurs belges) et ils étaient tout à fait d’accord. »

Les yeux encore rouges, il explique que beaucoup de ses coéquipiers étaient inquiets pour leurs proches : « Ceux qui avaient de la famille ou des amis ici voulaient essayer de les contacter directement et s’assurer qu’ils allaient bien. Je pense que notre équipe de sécurité a très bien géré la situation et nous l’a expliquée. Ils nous ont calmés et nous ont dit que c’était l’endroit le plus sûr à Bruxelles en ce moment. Nous nous sommes sentis en sécurité, même si les gens s’inquiétaient. »

La rencontre entre les deux nations, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024, a été définitivement arrêtée ce lundi suite à l’attentat terroriste dans laquelle deux supporters suédois ont perdu la vie à Bruxelles. D’abord confiné, le stade de la capitale a finalement été évacué progressivement.

