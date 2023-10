Belgique-Suède : le stade est en cours d’évacuation

Plus de deux heures après l’arrêt du match entre la Belgique et la Suède, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024, en raison du risque terroriste suite à l’attaque ayant fait deux morts à Bruxelles, les supporters jusqu’ici confinés dans le stade Roi Baudouin ont été autorisé à quitter les lieux. L’évacuation se déroule secteur par secteur, la tribune 1 étant la première à quitter les lieux. Les spectateurs ont été incités à quitter les lieux « dans le calme », à se diriger vers la sécurité et à « rentrer immédiatement » chez eux une fois sortis. Il leur a également été déconseillé de se rendre dans le centre de la capitale belge.

Il a été demandé aux supporters suédois, qui sont entre 300 et 400 présents au stade ce lundi soir selon les estimations de la sécurité, de retirer tout signe distinctif suédois : écharpe, drapeau, maillot… « La police va escorter les fans suédois et les joueurs suédois qui vont aller directement à l’aéroport et quitter la Belgique », a expliqué le patron de la fédération belge au micro de la RTBF. Les autres spectateurs ont été strictement encadrés à leur sortie de l’enceinte, avec des forces de sécurité présentes sur l’ensemble de leur parcours.

Des perquisitions sont actuellement en cours au domicile du terroriste présumé. Il n’a toujours pas été neutralisé.

Le match entre la Belgique et la Suède arrêté en raison d'un attentat terroriste