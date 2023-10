Le Bayern Munich communique enfin sur Noussair Mazraoui

Le Bayern fait retomber la pression.

Dans un communiqué paru ce vendredi, le champion d’Allemagne a annoncé avoir eu « une conversation poussée et de clarification avec Noussair Mazraoui cette semaine », expliquant que celle-ci était en lien avec les déclarations de soutien à la Palestine partagées par le joueur. « Noussair Mazraoui nous a assuré de façon crédible qu’en tant que personne pacifique, il rejette résolument la terreur et la guerre », a insisté le club bavarois, ajoutant qu’il n’a jamais souhaité créer la polémique avec ses publications.

Statement of FC Bayern Munich regarding Noussair Mazraoui. 🔗 https://t.co/xaOkAN0Z4T — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) October 20, 2023

Rappelant sa position, le Bayern condamne « les attaques du Hamas envers Israël », tandis que Mazraoui « condamne toute forme de terrorisme et les organisations terroristes ». Enfin, le club et le joueur martèlent que le conflit ne doit pas être transposé dans la société allemande : « Le Bayern et Noussair Mazraoui condamnent fermement le transfert du conflit du Moyen-Orient et de sa violence en Allemagne, qui est dévouée à la paix. La violence et la haine n’ont pas leur place dans la culture allemande. » Confirmant son soutien au peuple israélien, le Bayern précise que Mazraoui restera à l’écart du groupe, mais seulement pour cause de blessure.

Le Bayern Munich s’est donc comporté comme un grand club.

