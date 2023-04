Manchester United sécurise un de ses espoirs  

Un diablotin prolonge.

Révélation de Manchester United cette saison, Alejandro Garnacho a paraphé, ce vendredi, un nouveau contrat jusqu’en 2028. Avec deux buts et deux passes décisives en quinze matchs de Premier League, l’Argentin est l’une des satisfactions de l’équipe d’Erik ten Hag, quatrième en championnat et qui jouera Manchester City en finale de la FA Cup le 3 juin prochain.

Locked in 🔏 We are thrilled to announce @AGarnacho7 has committed his future to United! 🤩#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 28, 2023

« Quand j’ai rejoint ce club incroyable, je rêvais de faire mes débuts, de jouer à Old Trafford, de marquer mon premier but et de remporter des trophées avec ce blason sur ma poitrine. Je suis très fier et ému d’avoir déjà vécu ces moments, avec ma famille, qui m’a soutenu à chaque étape », a commenté le jeune attaquant de 18 ans.

Malheureusement, pas d’interdiction de se teindre les cheveux en blond dans sa prolongation.

