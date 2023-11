Manuel Ugarte et Rodrigo De Paul ne partiront pas en vacances ensemble

Il a dit mimé tout haut, ce que tout le monde pense tout bas.

L’Argentine n’a pas seulement perdu un simple match face à l’Uruguay cette nuit (0-2). Au-delà de la fin de sa longue série d’invincibilité, elle a aussi perdu la bataille du trashtalking. En effet, les champions du monde ont la fâcheuse, ou la bonne c’est selon, tendance à exagérer leur grinta naturelle et leur sang chaud, quand vient l’heure de monter au front pour défendre Lionel Messi. Guide du peuple argentin devant l’éternel depuis le titre mondial, l’ex-Parisien a quelques gardes du corps attitrés en sélection, parmi lesquels un certain Rodrigo De Paul.

Après une brouille typique d’un tel match, le Madrilène s’est chauffé avec le néo-Parisien Manuel Ugarte, qui lui a vraisemblablement fait savoir ce qu’il pensait de lui et de son attitude protectrice de façon imagée et qui ne laisse que peu de place au doute. Atención, contenido explícito ! Une attitude qui n’a pas vraiment plu à Lionel Messi, qui a préféré recadrer tout ce petit monde à l’issue du match : « Les jeunes doivent apprendre le respect. Ce clasico a toujours été intense et dur, mais toujours avec beaucoup de respect. » Des déclarations qui n’ont fait ni chaud ni froid au club formateur de l’Uruguayen, qui s’en est amusé sur Twitter.

Imaginez un peu l’état de Leandro Paredes quand il a vu qu’il se faisait voler son rôle préféré…

