Le trashtalking sympa entre Vinícius et De Paul pendant Atlético-Real

Rodrigo De Paul : 1. Vinícius : 0.

L’échange est lunaire. En plein derby entre l’Atlético et le Real Madrid, ce jeudi lors d’un huitième de Copa del Rey remporté par les Colchoneros (4-2 après prolongation), Vinícius Júnior et Rodrigo De Paul se sont cherchés verbalement. Et la vidéo vaut le détour. Alors que les deux adversaires se retrouvent côte à côte avant un coup de pied arrêté, Vinícius semble lâcher à l’Argentin : « Je joue au Real Madrid », en montrant le logo du club aux 14 Ligues des champions. « Et toi, qui es-tu ? », ajoute l’attaquant de 23 ans. Mais le Rojiblanco aux tresses blondes a du répondant : « Moi, je suis champion du monde, et pas toi ! »

De Paul vs Vinicius Jr. yesterday. 🗣️ Vinicius Jr: "I play for Real Madrid." 🗣️ De Paul: “And I won the world cup while you didn’t.”😂😂😂pic.twitter.com/uHdX07EJ9k — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) January 19, 2024

Pas rancuniers, le Brésilien et l’Argentin ont préféré en rire. Quoi qu’il en soit, c’est le milieu de l’Atléti qui semble avoir remporté ce duel de punchlines.

Et vous, plutôt Coupe du monde ou Ligue des champions ?

L'Atlético et Griezmann écartent le Real Madrid de la Copa del Rey