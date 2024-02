Bientôt une Coupe du monde pour les plus de 35 ans ?

L’UEFA et la Superligue ont un nouveau concurrent.

Selon les informations du Daily Mail, une Coupe du monde pour les plus de 35 ans pourrait avoir lieu en Angleterre au mois de juin prochain. L’Elite Players Group (EPG), une association créée l’an dernier par d’anciens footballeurs et hommes d’affaires du monde du sport, serait derrière ce projet baptisé « Coupe EPG ». Seuls les joueurs âgés de 35 ans ou plus, ayant été internationaux ou ayant fait 100 apparitions en première division, pourraient prendre part à ce tournoi. Les capitaines de chaque équipe seraient les membres fondateurs d’EPG, dont font partie Christian Karembeu, Marco Materazzi ou encore Esteban Cambiasso. Le quotidien anglais n’a pas manqué d’évoquer les premières rumeurs autour de la présence de Thierry Henry, Francesco Totti, Ronaldinho, Kaká et bon nombre d’anciennes légendes du ballon rond.

Il serait prévu que les matchs se déroulent à onze contre onze, avec une durée de 70 minutes et des remplacements illimités pour les effectifs de dix-huit joueurs. Les huit pays ayant déjà été sacrés champions du monde devraient y prendre part : la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay. Les organisateurs chercheraient à organiser cette compétition à élimination directe au début du mois de juin 2024, juste avant l’Euro.

Pour le meilleur joueur du tournoi, on peut d’ores et déjà décerner le prix à Lionel Messi.

