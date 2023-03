Clément Chantôme joueur à Chartres et dirigeant chez le rival de Poissy ?

J’irai diriger chez vous.

Actuellement joueur du C’ Chartres Football, en National 2, Clément Chantôme pourrait intégrer la direction du club de l’AS Poissy. Jusqu’ici, rien de bien affolant. Le problème étant que si Chartres se bat actuellement pour sa survie en quatrième division dans le groupe A, les Pisciaçais, eux, sont troisièmes… de la même poule. Dans une situation financière quelque peu délétère, une assemblée générale est prévue ce samedi soir du côté de Poissy, selon Le Parisien, où le président Olivier Szewczuk pourrait être poussé vers la sortie. C’est alors à ce moment-là que, toujours d’après les informations du journal francilien, la mairie de la ville des Yvelines souhaiterait voir l’ancien milieu du PSG et Ibrahima Traoré, lui aussi joueur de Chartres, intégrer le comité directionnel.

Si Chantôme est connu pour son passé dans le monde professionnel et international (une sélection avec les Bleus), il est à noter qu’il a évolué à Poissy entre 2021 et 2022. Le transfert de l’ancien Parisien de Poissy à Chartres serait même la cause d’un conflit entre les deux clubs, puisque le président de Chartres Gérard Soler n’a jamais versé les 15 000 euros promis à Poissy. Ibrahima Traoré, de son côté, est originaire de Poissy et y a joué pendant 20 ans. Cependant, les différents problèmes d’éthique et conflits d’intérêts pourraient s’avérer être des obstacles infranchissables. Qui plus est, les deux clubs sont censés se rencontrer lors de la 28e journée de N2.

Affaire à suivre.

