Nice reste collé aux basques de la Real Sociedad

Nice 1-1 Real Sociedad

Buts : Rosario (45e) pour les Azuréens // Barranetxea (18e) pour les Basques

Après s’être aventuré dans un grand huit, le retour dans les allées du parc d’attractions pique généralement un peu. Cinq jours après avoir giflé Saint-Étienne (8-0), la clique de Franck Haise a rapidement compris qu’en Europe, la mélodie différerait un peu, en devant se contenter d’un nul (1-1). Et que la Real Sociedad a beau patauger sur ses terres (16e de Liga), l’imprévisibilité est encore sienne, même après quatre rencontres sans claquer un pion.

Illustration avec Ander Barrenetxea dont le pied droit n’est pas venu pour réfléchir dans la foulée d’un service de Brais Méndez (0-1, 18e). Rageant pour Nice et Pablo Rosario, dont la perte de balle au milieu de terrain précédant l’ouverture du score vient perturber des Azuréens pourtant intéressant jusqu’ici. Evann Guessand dans le couloir gauche, Rosario au milieu, Youssouf au pressing sur le Basque Marin comme un sherpa avec Inoxtag sur l’Everest, le Gym a des possibilités (3e, 13e, 14e). Bien qu’exposé aux transitions basques, le Gym, dans un match ouvert, se remet d’équerre. Youssoufa Moukoko a la jambe trop courte sur un service idéal (36e), puis Rosario décide de mettre du blanco sur sa faute initiale pour faire exploser l’Allianz Riviera. Une-deux osé avec Badredine Bouanani, Muñoz se vautre sans sa relance, et l’international néerlandais déclenche instantanément (1-1, 45e).

Un penalty Guessand puissance

Arquée sur sa défense à cinq, la Real Sociedad voit le Gym d’un Guessand animé comme un lion déferler sur elle. Mais l’Ivoirien de 23 ans se fait moucher sur son penalty obtenu quelques instants plus tôt par Dante sur un tirage de maillot (55e). Bouanani insiste sans cadrer (56e), idem pour Guessand (59e). Les Basques sont transparents, sous oxygène face au pressing sudiste, et n’osent s’aventurer que timidement (deux frappes à la 83e). La praline de Youssouf est repoussée (84e), Orakpo se couche trop sur sa volée (85e) et Nice, qui méritait mieux, devra enchaîner la semaine prochaine dans la ville éternelle face à la Lazio.

OGC Nice (3-4-3) : Bulka – Ndayishimye, Bombito, Dante – Clauss, Rosario, Louchet (Ndombele, 67e), Bard – Bouanani (Diop, 67e), Moukoko (Orakpo, 74e), Guessand . Entraîneur : Franck Haise.

Real Sociedad (5-3-2) : Remiro – Muñoz (Lopez, 60e), Pacheco, Zubeldia, Martin, Odriozola (Aramburu, 60e) – Marin, Zubimendi, Méridez (Sucic, 69e) – Barrenetxea (Becker, 60e), Oyazarbal (Oskarsson, 79e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

