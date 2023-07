Wesley Fofana encore victime d’une grave blessure

Nouveau coup dur.

Absent du groupe de Chelsea pour la présaison aux États-Unis, Wesley Fofana a été opéré ce mardi du ligament croisé antérieur du genou droit. Celui qui a honoré sa première sélection avec l’équipe de France en juin dernier face à Gibraltar connaît un nouveau coup d’arrêt dans sa jeune carrière. À 22 ans, il traîne plusieurs pépins physique aux genoux. Un fracture du péroné l’avait déjà éloigné des terrains durant plus de six mois lorsqu’il portait les couleurs de Leicester.

An injury update on Wesley Fofana. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 18, 2023

À Chelsea depuis l’été dernier, contre 80 millions d’euros, le Français a déjà raté vingt matchs sur blessure lors de sa première saison chez les Blues. Le club londonien explique que les « examens médicaux spécialisés ont malheureusement confirmé la nécessité d’une opération. Wesley va maintenant entamer sa convalescence et travailler avec le département médical du club à Cobham pendant sa phase de rééducation ». Sauf miracle, il devrait encore être privé de compétition pour les six prochains mois alors qu’il revenait à son meilleur niveau et semblait dans les plans de Didier Deschamps.

