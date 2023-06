Wesley Fofana : « La France, c’est le choix du cœur »

Une bien belle déclaration d’amour.

De nouveau appelé parmi les 23 Bleus par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois de juin, Wesley Fofana s’est confié sur son choix de représenter la France au niveau international. « La France a fait mon éducation. C’est le choix du coeur », a-t-il assuré en conférence de presse. Avant d’être relancé sur le sujet quelques instants plus tard, à propos de ses rapports avec la sélection ivoirienne : « J’ai eu des échanges avec le sélectionneur mais je suis Français. J’ai toujours joué au foot en espérant porter le maillot de l’équipe de France. Quand on voit l’engouement qu’il y a, on se pose des questions. Mais la France, c’est le choix du coeur. »

Pas entré en jeu au mois de mars, le défenseur central de Chelsea pourrait profiter des deux rencontres face à Gibraltar et la Grèce pour faire ses grands débuts en équipe nationale. « Même si je ne joue pas mes premières minutes, je vais progresser encore plus et essayer de gratter des minutes au prochain rassemblement si je suis rappelé. Il faut rester calme et ne pas se précipiter. Si ça ne se fait pas, je continuerai à travailler, a-t-il déroulé, bien conscient de la concurrence féroce qui règne à son poste. Ça ne va pas être facile, la concurrence est folle. Ça fait partie du foot et ça va nous servir à tous. Je le vois d’un bon oeil, ça me poussera à être à fond. »

À fond derrière les copains, surtout.

