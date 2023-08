Après Wesley Fofana, Christopher Nkunku s’est blessé avec Chelsea

Qui a dit que la foudre ne tombait jamais deux fois au même endroit ?

Quelques jours après la blessure de Wesley Fofana, opéré du ligament croisé antérieur du genou droit, c’est au tour de son compatriote Christopher Nkunku d’être touché. Dans la nuit de mercredi à jeudi, lors de la rencontre opposant les Blues au Borussia Dortmund (1-1), l’attaquant s’est en effet blessé au même genou – décidément – sur un contact avec Mats Hummels. Nkunku est resté sur le terrain durant une dizaine de minutes avant de quitter ses coéquipiers et de recevoir une poche de glace sur le banc de touche.

« Les médecins l’examinent et j’espère que ce n’est pas un gros problème. Il sent une vive douleur au niveau du genou, mais nous espérons qu’il n’y a rien de grave », a commenté son entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse. Avant ce coup d’arrêt, l’ancien joueur du RB Leipzig avait parfaitement réussi ses débuts à Londres, avec trois buts en quatre matchs de préparation. Et même si l’entraîneur argentin ne veut pas incriminer l’état du stade Soldier Field de Chicago, qui avait accueilli le concert d’Ed Sheeran ce week-end, le champ de patate n’a pas rendu service aux joueurs.

Ipswich Town, club dont le chanteur britannique est supporter, n’a pourtant aucune rivalité avec Chelsea.

