Christopher Nkunku encore buteur avec Chelsea

Des débuts parfaits.

Si elle n’a été officialisée qu’en juin dernier, l’arrivée de Christopher Nkunku à Chelsea était prévue depuis de longs mois. De quoi laisser le temps à l’ancien du RB Leipzig de se préparer mentalement. Chose réussie avec brio pour le moment. Déjà buteur contre Wrexham et Brighton en préparation, l’international français a récidivé ce dimanche face à Fulham (2-0). Grâce à cette réalisation, les Blues remportent la première édition de la Premier League Summer Series, un tournoi estival disputé aux États-Unis.

Watch the action from @ChelseaFC's win over @FulhamFC in the #PLSummerSeries finale 📺 pic.twitter.com/fpRzDAaGUg

— Premier League (@premierleague) July 30, 2023