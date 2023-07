Amical : Manchester United chute contre Dortmund, Ten Hag fustige sa défense

Ces matchs amicaux rendent vraiment tout le monde fou.

Pour la dernière rencontre de sa tournée américaine, Manchester United s’est incliné face à Dortmund (2-3). Une défaite que l’on considérera anecdotique, sauf quand on s’appelle Erik ten Hag. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur mancunien s’en est en effet pris à ses joueurs, dont il a fustigé le manque de sérieux et l’absence de conscience collective durant ces 90 ultimes minutes de préparation : « La dernière demi-heure a été mauvaise, trop mauvaise. Mes joueurs n’ont pas du tout respecté les règles, ni dans le pressing, ni dans la construction, ni sur les phases offensives. Ce soir, ils étaient 11 individus sur le terrain. »

Youssoufa Moukoko pone por delante al Dortmund nuevamente. 🔥 3-2 sobre los Red Devils. pic.twitter.com/nI8pKakDrg — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 31, 2023

Sérieusement dépité, le Néerlandais a également tenu à en remettre une couche sur ses défenseurs, dont les mauvaises passes et les prises de risques ont offert deux buts au BVB :« Faire ce genre de relance devant la surface ne nous correspond pas. Notre identité, c’est de garder le ballon le plus longtemps possible et de faire preuve de responsabilité lorsque nous l’avons devant notre but. Sur le troisième but de Dortmund, ce qu’il s’est passé est impardonnable, même s’il s’agit d’un match amical. » Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelöf et Brandon Williams étaient alignés au coup d’envoi.

Lucide.

