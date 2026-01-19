Gianni Infantino : « Inacceptable de quitter le terrain de cette manière »

Dans football, il y a « fou », non ? La finale de la CAN a pris un tournant irrationnel dimanche soir lorsqu’une partie de l’équipe du Sénégal a quitté la pelouse pour protester contre la décision de l’arbitre d’octroyer un penalty au Maroc. Ce n’est qu’au bout d’interminables minutes que les Lions de la Téranga sont revenus des vestiaires pour que le match puisse reprendre, avec l’issue favorable que l’on connaît. Des supporters ont aussi tenté de s’introduire sur le terrain, laissant un goût amer à cette fin de tournoi.

Gianni Infantino n’a pas caché sa déception dans un post Instagram. « Nous avons été témoins de scènes inacceptables sur le terrain et dans les tribunes. Nous condamnons fermement le comportement de certains “supporters” ainsi que de certains joueurs et membres du staff technique sénégalais. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière, et de même, la violence ne peut être tolérée dans notre sport », écrit le président de la FIFA (ou son community manager).

« Donner le bon exemple »

« Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur le terrain et en dehors. Les équipes doivent s’affronter sur le terrain et dans le respect des lois du jeu, car tout manquement à cette règle met en péril l’essence même du football. Il est également de la responsabilité des équipes et des joueurs d’agir de manière responsable et de donner le bon exemple aux supporters dans les stades et aux millions de téléspectateurs à travers le monde », rappelle-t-il.

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw s’est justement excusé après la finale, en admettant qu’il n’aurait pas dû demander à ses joueurs de déserter. Infantino a conclu son post en indiquant qu’il attendait que les instances disciplinaires de la CAF « prennent les mesures appropriées » après ces incidents.

