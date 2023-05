L’Arabie saoudite candidate pour l’organisation d’une Coupe du monde en 2030 ou 2034

L’Arabie médite.

L’Arabie saoudite souhaite organiser une Coupe du monde, et les cibles seraient les éditions de 2030 et de 2034. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Salmane ben Ibrahim al-Khalifa, le président de la Confédération asiatique de football (AFC), comme le rapporte l’AFP. S’il considère son pays prêt à accueillir une compétition d’une telle envergure, il s’agit surtout pour lui de choisir la bonne date : « L’Arabie saoudite arrive en force, et nous sommes en train de nous coordonner avec les autres Confédérations et la FIFA pour accueillir la Coupe du monde en 2030 ou en 2034, en accord avec tout le monde, pour que, une fois le dossier déposé, nous soyons confiants à 90% au moins », a-t-il déclaré ce lundi.

Pour le moment, on peut d’une part compter le Maroc, l’Espagne et le Portugal comme candidats à l’organisation du Mondial 2030. Le ministre des sports marocain, Chakib Benmoussa, l’avait en effet déclaré en mars 2023 de la remise du Prix de l’excellence 2022 de la Confédération africaine de football (CAF), en relayant une déclaration du Roi Mohammed VI. Par ailleurs, l’Uruguay, l’Argentine, le Paraguay et le Chili souhaitent aussi organiser cette Coupe du monde.

