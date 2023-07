Le Japon humilie l’Espagne

Japon 4-0 Espagne

Buts : Miyazawa (12e et 40e), Ueki (29e) et Tanaka (82e)

Une leçon de football.

Dans le duel au sommet du groupe C, le Japon a écrasé l’Espagne au Wellington Regional Stadium ce lundi (4-0). À égalité de points avant la rencontre, les Nipponnes terminent premières de la poule. Après un début de match disputé, les Japonaises ont surpris les Espagnoles en inscrivant un but sur leur première occasion. Proche de la ligne médiane côté gauche, Jun Endo a parfaitement lancé en profondeur Hinata Miyazawa, qui n’a pas tremblé en claquant un plat du pied gauche, imparable pour Misa Rodriguez (1-0, 12e). Tranchantes, les Japonaises vont faire le break avant la demi-heure de jeu. Suite à une nouvelle contre-attaque, Riko Ueki a hérité du cuir côté droit avant de repiquer dans l’axe et de déclencher un tir, contré par Irene Paredes, par qui trompe la portière espagnole (2-0, 29e). Et la démonstration ne s’arrête pas là. Trouvée côté droit par Ueki, Miyazawa a déposé trois défenseures adverses avant de crucifier Rodriguez, pas exempt de tout reproche (3-0, 40e). Trois tirs cadrés, trois buts, clinique.

Après avoir fait tourner leur effectif, les Japonaises ont laissé le cuir aux Espagnols qui ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereuses, notamment à cause d’un bloc défensif adverse redoutable. Hormis une frappe lointaine de Jenni Hermoso (67e), rien à se mettre sous la dent pour les filles Jorge Vilda. Avec un seul tir cadré concédé, Ayaka Yamashita, la portière nipponne, n’a jamais été inquiétée. Entrée en jeu, Mina Tanaka va apporter sa pierre à l’édifice. Partie seule de la ligne médiane, l’attaquante a réalisé un formidable numéro côté droit avant de loger sa frappe en pleine lucarne opposée (4-0, 82e). En s’offrant un troisième succès en autant de matchs, avec onze buts marqués pour aucun encaissé, les championnes du monde 2011 ont largement dominé ce groupe C. En huitièmes de finale, le Japon affrontera la Norvège, tandis que les Espagnoles joueront face à la Suisse.

Bon courage à Ada Hegerberg et ses coéquipières !

Japon (3-4-3) : Yamashita – Shimizu (Moriya, 59e), Minami, Takahashi – Kumagai, Naomoto, Hayashi, Nagano (Hasegawa, 59e) – Ueki (Tamaka, 67e), Miyazawa (Fujino, 45e) Endo (Sugita, 84e). Sélectionneur : Futoshi Ikeda. Espagne (4-2-3-1) : Rodriguez – Batlle, Paredes, Abelleira (Zornoza, 72e), Carmona (Hernandez, 45e) – Bonmati, Galvez, Putellas (Redondo, 61e) – Paralluelo (Gonzalez, 81e), Hermoso, Caldentey (Navarro, 61e). Sélectionneur : Jorge Vilda.

