Le Japon marche sur le Costa Rica et file en huitièmes

Japon 2-0 Costa Rica

Buts : Naomoto (25e), Fujino (27e)

Une promenade de santé.

Après avoir écrasé la Zambie samedi, le Japon a surclassé le Costa Rica au Forsyth Barr Stadium de Dunedin ce mercredi (2-0). Un succès qui permet aux joueuses de Futoshi Ikeda de conforter leur première place du groupe C et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans un duel déséquilibré sur le papier, les Nipponnes ont directement pris le jeu à leur compte. Le premier frisson est venu d’une tête puissante de Mina Tanaka sur un corner d’Aoba Fujino, bien boxée par Daniela Solera (11e). Dans la foulée, Hikaru Naomoto a dévoré l’espace côté droit avant de tenter sa chance, obligeant la portière des Ticas à repousser le cuir dans les pieds de Fujino et Risa Shimizu, seules devant le but, qui se sont gênées, gâchant une énorme occasion (15e). Mais ce n’était que partie remise. Servie côté gauche, Naomoto a fixé Solera avant de croiser sa frappe petit filet gauche pour inscrire le premier but de cette rencontre (25e, 1-0). Quelques secondes après, Fujino a enfoncé le clou en réalisant un petit numéro côté droit avant de tromper la portière des Ticas grâce à un tir puissant au premier poteau (27e, 2-0). Clinique.

#FIFAWWC Deux buts coup sur coup pour le Japon ! Dominatrices depuis le début du match, les joueuses de Futoshi Ikeda ont été récompensées par deux buts d'Hikaru Naomoto et Aoba Fujino en deux minutes 💥 Suivez la suite de la rencontre en direct : https://t.co/dOXxAqz8XV pic.twitter.com/R27HKPKqdh — francetvsport (@francetvsport) July 26, 2023

Revenu avec de meilleures intentions lors du second acte, le Costa Rica a tenté de rester en vie dans cette rencontre sans parvenir à inquiéter Ayaka Yamashita, pour qui le match a dû paraître bien long. Nettement supérieures, les Nipponnes ont tranquillement géré la rencontre, se permettant même de sortir ses deux buteuses avant l’heure de jeu. Malgré des coups de casque de l’entrante Riko Ueki (72e, 90e+2), le score en restera là. Les Japonaises joueront vraisemblablement la première place du groupe C dans un duel au sommet face à l’Espagne lundi. De son côté, le Costa Rica est d’ores et déjà éliminé avant même de jouer son dernier match face à la Zambie.

Une classe d’écart.

Japon ( 3-5-2) : Yamashita – Miyake, Shimizu (Moriya, 90+1e), Minami – Kumagai, Naomoto (Nagano, 73e), Hasegawa, Sugita, Hayashi ( Seike, 73e) – Tanaka (Ueki, 58e), Fujino (Miyazawa, 58e). Sélectionneur : Futoshi Ikeda.

Costa Rica (3-4-3) : Solera – Elizondo, Coto, Villalobos, Guillen (Villalobos, 45e), Benavides – Granados (Rodriguez, 63e), Alvarado – Salas (Scott, 75e), Chinchilla, Herrera. Sélectionneuse : Amelia Valverde.

