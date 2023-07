Le Japon gifle la Zambie

Zambie 0-5 Japon

Buts : Miyazawa (43e et 62e), Tanaka (55e), Endo (71e) et Ueki (101e)

Expulsion : Musonda (97e) pour les Copper Queens

Mwape et le Japon épisode 2.

En galère face à la VAR, les Japonaises ont tout de même déroulé face à la Zambie ce samedi (5-0). Un succès qui permet aux filles de Futoshi Ikeda de prendre la tête de ce groupe C grâce à une meilleure différence de buts que l’Espagne, victorieuse du Costa Rica (3-0) ce vendredi.

Largement dominatrices, les Nipponnes ont longtemps buté sur Catherine Musonda sur la pelouse du Waikato Stadium. Aoba Fujino (7e) et Fuka Nagano (39e) font notamment chauffer les gants de la Zambienne. Sauvée par son poteau (10e) puis la VAR sur un pion de Mina Tanaka (20e), la gardienne Indeni Roses finit par s’incliner devant Hinata Miyazawa parfaitement servie par Fujino (1-0, 43e).

Enfin récompensées, les Japonaises reviennent des vestiaires déchaînées mais se heurtent une nouvelle fois à la VAR. Un nouveau caramel de Tanaka refusé (48e) et un péno annulé (51e) plus tard, l’attaquante du NTV Beleza parvient à planter un troisième but – le premier valide – pour enfin faire le break (2-0, 55e). Dans la foulée, Miyazawa s’offre un doublé (3-0, 61e) pour plier l’affaire avant que Jun Endo ne fasse grimper l’addition (4-0, 71e) face à des Copper Queens complètement dépassées pour leur tout premier match de Coupe du monde. À l’image de Musonda, finalement expulsée après avoir concédé un pénalty transformé par Riko Ueki (5-0, 101e).

Bref, une première fois à oublier.

Zambie (4-4-2) : Musonda – Belemu, Musase, Mweemba (Phiri, 82e), Tembo – Katongo, Banda, Lungu (Lubandji, 72e), Kundananji – Barbra Banda, Mapepa (Chitundu, 72e) puis Sakala, 99e). Sélectionneur : Bruce Mwape.

Japon (3-4-2-1) : Yamashita – Ishikawa, Kumagai, Minami – Shimizu, Hasegawa, Nagano, Endo (Seike, 77e) – Fujino (Naomoto, 77e), Miyazawa (Chiba, 93e) – Tanaka (Ueki, 66e). Sélectionneur : Futoshi Ikeda.

