Pronostic Zambie Japon : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Le Japon fait le job face à la Zambie

Avec la victoire de l’Espagne face à au Costa Rica (3-0) vendredi matin, le Japon entre en lice dans ce groupe C face à la Zambie, sélection africaine en progrès. En effet, alors qu’elle ne participait pas aux grandes compétitions jusqu’à il y a peu, les Zambiennes ont pu participer aux derniers JO et participent ici à leur première Coupe du Monde grâce à leur 3e place obtenue à la dernière CAN (meilleure performance de leur histoire). Si la Zambie a su battre l’Allemagne pour son dernier match de préparation (3-2), le gap avec les top équipes semble rester important et la sélection africaine sera privée de sa gardienne et de l’une de ses meilleures attaquantes Grace Chanda, forfaits de dernière minute. Cette dernière aurait en fait été sortie du groupe, pour avoir été en tête de la fronde des joueuses de la sélection qui demandent le paiement de primes. A Tokyo, en 2021 pour les JO, les Zambiennes avaient terminé dernières de leur groupe.

Le Japon a été une grande nation du foot féminin (vainqueur de la Coupe du Monde en 2011 et finaliste de l’édition 2015), mais il reste sur deux gros échecs au niveau international : 8e de finaliste du dernier Mondial, et seulement 1/4 de finaliste des JO 2020/2021 disputés à domicile. Cependant, la sélection nippone sait encore y faire face aux petites équipes comme l’a montré sa dernière victoire en amical face au Panama (5-0). Pouvant profiter des largesses défensives habituelles des Zambiennes, le Japon pourrait l’emporter assez facilement s’il reste comme souvent solide derrière. Devant, la n°9 Riko Ueki (8 buts en 19 sélections), qui a fini très fort la saison avec son club du Tokyo Verdy, est attendue.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

