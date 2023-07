Pronostic Espagne Costa Rica : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

L’Espagne facile face au Costa Rica ?

Un monde semble séparer ces deux nations. Magnifique quart de finaliste du dernier Euro (seulement battue en prolongations par l’Angleterre future lauréate), l’Espagne peut compter sur de nombreuses joueuses évoluant à Barcelone, club vainqueur de 2 des 3 dernières Ligues des Champions féminines. Malgré l’absence de cadres en bisbille avec le sélectionneur, la Roja affichera une énorme équipe sur ce Mondial, avec notamment la Ballon d’Or Alexia Putellas et les attaquantes Jennifer Hermoso (48 buts en 98 sél) et Salma Paralluelo (6 buts en 7 sél). Pour préparer cette Coupe du Monde 2023, l’Espagne a joué 3 matchs amicaux cet été, pour 3 victoires convaincantes contre le Panama (7-0), le Danemark (2-0) et le Vietnam (9-0).

En face, le Costa Rica va disputer seulement le deuxième Mondial de son histoire après son élimination en phase de groupes 2015. La sélection est présente ici en Océanie grâce à sa qualification en tant que 4e du dernier tournoi CONCACAF. Elle y avait notamment été battue sans discussions par les USA (0-3) et le Canada (0-2), sans pouvoir marquer de but. Même type de défaite face à l’Afrique du Sud (0-2) pour son dernier match amical disputé avant son entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Privée en plus de certains cadres écartés ou ayant pris leur retraite, le Costa Rica devrait logiquement souffrir sur ce premier match du groupe C.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

