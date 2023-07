Pronostic Japon Costa Rica : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Le Japon enchaîne une autre démonstration

Plutôt épargné par le tirage au sort lors de cette phase de poules de Coupe du monde, le Japon a entamé son tournoi en affrontant une très modeste équipe de Zambie qui n’a pas fait le poids face à son expérience. Largement au dessus du lot, les Nippones n’ont fait aucun cadeaux à leur adversaire et se sont offerts une victoire très confortable qui aurait pu l’être encore davantage sans le VAR. Menée par des joueuses très intéressantes à l’image de Hasegawa (Manchester City, 67 sél, 17 buts), Miyazawa, auteur d’un doublé lors du premier match, ou Tanaka (INAC Kobe Leonessa, 65 sél, 25 buts), elle aussi buteuse la semaine dernière, les Japonaises ont largement les moyens de pouvoir espérer passer en 1/8ème de finale dès cette 2ème rencontre de la phase de groupes.

En face, le Costa Rica n’a pas vraiment autant d’atouts dans sa manche pour aborder ce Mondial. Contrairement à de nombreuses japonaises qui évoluent toute l’année au haut niveau, las Ticas bataillent, pour la plupart d’entre elles, dans l’assez faible championnat domestique et la plupart atteignent leurs limites lors de ce Mondial. On a d’ailleurs déjà pu le constater lors de l’entrée en lice de cette Tricolor la semaine dernière lorsqu’elle s’est assez lourdement inclinée contre l’Espagne (3-0) lors d’une rencontre où la Roja a tiré 46 fois au but. Sans surprise, les Japonaises devraient donc pouvoir à nouveau prendre l’ascendant dans cette rencontre et s’imposer, pourquoi pas assez largement, et avec un but de leur meilleure buteuse, Mina Tanaka.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

