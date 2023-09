Mercato : Manchester United s'offre la star du Mondial

Le fameux « effet Coupe du monde ».

C’est l’un des gros coups du mercato sur le marché féminin, et il est pour Manchester United. Meilleure buteuse du dernier Mondial remporté par l’Espagne, la Japonaise Hinata Miyazawa a signé mercredi dans le club mancunien, vice-champion d’Angleterre. Avec cinq réalisations, dont deux doublés face à l’Espagne et à la Zambie, l’ancienne joueuse du Mynavi Sendai a brillé en Océanie, au point de taper dans l’œil des Red Devils.

Say hello to our newest Red: Hinata Miyazawa 👋🔴#MUWomen

— Manchester United Women (@ManUtdWomen) September 6, 2023