Clermont se relance face à Lorient

Clermont 1-0 Lorient

But : Nicholson (69e SP) pour les Auvergnats

Des Clermontois volcaniques.

Il aura fallu attendre le mois de novembre pour assister à la première victoire à domicile de Clermont (1-0). Un succès contre Lorient qui offre un petit ouf de soulagement aux Auvergnats.

Contre les Merlus, le CF63 n’a presque jamais tremblé. Ambitieuse dès l’entame de match, l’équipe de Pascal Gastien a imposé un pressing haut aux Lorientais. L’une des premières récupérations dans le camp adverse a permis à Habib Keïta de tenter un tir aussi lointain qu’excentré obligeant Yvon Mvogo à se détendre pour repousser le ballon sur son poteau (5e). La bicyclette de Jim Allevinah, étrangement seul dans la surface, a fait frissonner le stade Gabriel-Montpied, mais pas le portier lorientais (24e).

Shamar Nicholson sera ensuite en vue, au même titre que Yvon Mvogo, de nouveau sur la trajectoire des frappes du Jamaïcain (37e, 62e et 64e). La domination clermontoise est finalement récompensée par un penalty après un énième duel entre Neto Borges et Formose Mendy. Cette fois, Shamar Nicholson prend le dessus sur son vis-à-vis pour ouvrir le score (1-0, 69e). Les Merlus, qui ne s’étaient illustrés auparavant que sur une frappe sans danger de Julien Ponceau (19e), sont enfin sortis de leur boîte. Le capitaine Laurent Abergel sonne la charge de loin (74e), mais la seule tentative de la tête de Siriné Doucouré obligera Mory Diaw à intervenir, en étant aidé par sa transversale (90e +1). Avant-derniers de Ligue 1, les Clermontois reviennent à deux points de Lorientais apathiques et désormais barragistes.

Mauvaise opération pour l’OL qui voit un concurrent direct s’éloigner.

Clermont Foot (3-4-2-1) : Diaw – Seidu, Pelmard, Caufriez – Konaté, Keïta, Magnin, Borges – Cham (Boutobba, 81e), Nicholson (Kyei, 81e), Allevinah (Maurer, 90e + 3). Entraîneur : Pascal Gastien.

FC Lorient (4-2-3-1) : Mvogo – F. Mendy (Kalulu, 88e), Talbi, Touré, Yongwa – Abergel, Makengo – Faivre, Ponceau (Doucouré, 73e), Mvuka (N’Diaye, 46e) – Kroupi (T. Le Bris, 60e). Entraîneur : Régis Le Bris.

