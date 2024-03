L’AC Milan dévoile son projet de nouveau stade

La fin de San Siro ?

Les propriétaires de l’AC Milan ont montré pour la première fois ce jeudi les plans du projet de nouveau stade, indique l’AFP. Ce nouvel écrin serait d’une capacité de 70 000 places et ne servirait pas uniquement au football, mais également à l’accueil de festivités ou concerts. Les deux clubs milanais aimeraient mettre fin à leur cohabitation et posséder leur propre enceinte afin de maximiser les rentrées d’argent. La municipalité locale, qui possède San Siro, opterait davantage pour une rénovation des lieux.

Gerry Cardinale, dirigeant de RedBird Capital Partners, la société d’investissement qui a pris le contrôle des Rossoneri en 2022 contre 1,2 milliard d’euros, veut s’inspirer de ce qui se fait chez lui, aux États-Unis. « De toutes les villes d’Europe, pour ce qui est d’une fusion entre sports, musiques et autres événements en direct, on penserait que Milan serait le lieu idéal pour cela, et nous allons faire de notre mieux pour le faire », a précisé l’entrepreneur américain lors d’un colloque organisé jeudi à Londres par le Financial Times.

« Che confusione, è un’emozione. »