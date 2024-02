Quand la Sampdoria veut gagner du temps... et finit par perdre des points

Qui fait le malin tombe dans le ravin.

Déjà embourbé dans une situation compliquée en Serie B – quinzième, avec trois points d’avance sur le premier barragiste -, la Sampdoria se serait bien passée de commettre en plus des erreurs d’amateurs. Tout semblait bien se passer pour les joueurs d’Andrea Pirlo ce samedi lors de la réception de Brescia, avec un score d’1-0 en leur faveur à quelques minutes du terme. Sur une action, le défenseur Cristiano Piccini reste au sol, et tente de gagner du temps, alors qu’il va bien et que les médecins du club arrivent sur le pré. Il leur dit « calma », histoire de faire comprendre qu’il n’y a rien de grave, mais ils comprennent « cambia » (changement, NDLR) et forcent Pirlo à envoyer dans la bataille Giovanni Leoni, un jeune de 17 ans aux 19 minutes jouées avec la Samp. Au bout du temps additionnel, Brescia finit par égaliser grâce à une tête de Davide Adorni, qui a remporté facilement son duel aérien face à… Leoni.

Une histoire qui a eu le don d’agacer comme il faut Andrea Pirlo en conférence de presse. « L’erreur qui m’a le plus mis en colère aujourd’hui ? Il y en a beaucoup, même le manque de communication dans le changement de Piccini : il a dit « calmez-vous », les médecins ont compris « changez », à ce niveau on ne peut pas se permettre de telles erreurs, sur et en dehors du terrain, qui vous obligent à aligner des jeunes de 17 ans qui ne sont pas prêts pour ce type de match. Nous ne ramenons donc pas la victoire que nous méritions sur le terrain. Piccini allait bien, il a juste dit « calme » pour perdre du temps », avoue l’ancien joueur de la Juve.

On ne devrait pas revoir Leoni enfiler un maillot de l’équipe première avant un petit bout de temps.

