Andrea Pirlo se fait secouer par l’un de ses joueurs qui vient de marquer

Sebastiano Esposito a visiblement oublié à qui il avait affaire.

Auteur d’un doublé contre Lecco, lors de la 16e journée de Serie B, l’attaquant de la Sampdoria était en transe. En célébrant son premier but, le joueur de 21 ans prêté par l’Inter s’est mis à secouer comme un prunier son entraîneur, un certain Andrea Pirlo, qui s’est fait trimbaler… Avant que cela ne se termine par un bon câlin. La séquence est cocasse. Grâce aux deux réalisations du foldingue, la Samp s’est imposée, à domicile (2-0), et reste positionnée en milieu de tableau.

😅 La celebración de Sebastiano Esposito con Andrea Pirlo tras marcar en el Sampdoria – Lecco de Serie B. pic.twitter.com/4hHCRpzzi2 — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) December 9, 2023

Heureusement que Kylian Mbappé ne fait pas ça à chaque but avec Luis Enrique.