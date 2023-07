Andrea Pirlo demande du temps pour ramener la Samp vers les sommets

Le Maestro est prêt.

Fraîchement nommé coach de la Sampdoria, reléguée en Serie B en fin de saison dernière et rachetée par le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, Andrea Pirlo a de grands projets pour le club de Gênes. Dans un entretien accordé à La Gazzetta Dello Sport ce dimanche, le champion du monde 2006 en dit un peu plus sur ses ambitions ainsi que sur son futur 4-3-3 : « Nous sommes au début d’un voyage, il y a un nouveau propriétaire qui investit pour relancer l’équipe, il faudra du temps pour redevenir un club compétitif, non seulement en Italie mais aussi en Europe (…) La Samp favorite en Serie B ? C’est comme ça car nous avons passés beaucoup d’années en Serie A, mais il va falloir du temps, on ne peut pas se permettre de tromper notre public. Un parcours difficile nous attend, mais l’objectif peut-être celui de remonter en Serie A. »

Vivement le retour du derby de la Lanterne.

