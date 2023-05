Un champion du monde 2006 rejoint la Kings League

Fini le coaching, place à la fantaisie.

Une autre légende du football, en la personne d’Andrea Pirlo, rejoint le championnat des rois. La Kings League développée par Gérard Piqué a en effet annoncé la nouvelle ce lundi soir sur ses réseaux sociaux. Le champion du monde 2006 avec la Nazionale ne fera cependant qu’une seule apparition, puisqu’il participera à la rencontre opposant son équipe du Jijantes FC au PIO FC, organisée le 4 juin.

Retraité depuis 2017 et deux ans passés en MLS avec le New York FC, Pirlo (44 ans) s’est ensuite lancé dans une carrière d’entraîneur en arrivant sur le banc de la Juventus en 2020. L’Italien sera finalement remercié à peine un an plus tard en raison des mauvais résultats, son équipe n’ayant pas remporté la Serie A pour la première fois depuis 2011. Il a ensuite été nommé au club de Fatih Karagümrük, et son aventure turque a pris fin le 24 mai dernier.

La Kings, bientôt dans le top six des championnats européens ?

Mbappé, retour à la case départ ?