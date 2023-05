Andrea Pirlo n’est plus l’entraîneur de Fatih Karagümrük

Monsieur une saison.

Andrea Pirlo arrête déjà son aventure en Turquie. Son club du Fatih Karagümrük SK a décidé de se séparer de lui, comme il le précise dans un communiqué, ce mercredi : « Comme nous ne pouvons pas continuer avec M. Andrea Pirlo et son équipe la saison prochaine, nous leur avons donné la permission de partir rapidement en espérant que cela leur donnera une chance de planifier leur avenir. »

AÇIKLAMA pic.twitter.com/lG0XelPuQA — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) May 24, 2023

Le club stambouliote assure déjà préparer la suite : « Nous allons également utiliser le temps qu’il nous reste de la manière la plus efficace possible, en commençant par gagner tous nos matchs et en planifiant ensuite notre avenir en conséquence », avant de procéder aux remerciements d’usage : « Nous sommes très heureux d’avoir passé une saison avec Andrea et nous le remercions pour sa contribution à notre club. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir ! »

Andrea Pirlo laisse donc son ancienne équipe à la 9e place du championnat turc, avec 44 points pris en 33 matchs. Un nouveau flop dans la carrière de l’ex-maestro italien, après une expérience mitigée à la Juventus, lors de la saison 2021-2022.

