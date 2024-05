Jérémy Menez et la France remportent leur premier match à la King’s World Cup

Amitié, respect, Foot 2 rue.

Le premier match de Foot2rue à la Kings World Cup s’est soldé par une victoire aux tirs au but à la suite d’une folle remontada des joueurs français (5-5, 2-1 TAB). Opposés aux Espagnols de Pio FC, les hommes du sélectionneur AmineMaTue ont rapidement été menés 4-0 par leur adversaire, avant de revenir au score en deuxième période (5-5). Les deux ex-internationaux français Samir Nasri et Jérémy Menez ont disputé quelques minutes sans grande réussite. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal est notamment sorti sur blessure et devrait manquer la suite du tournoi, tandis que le second a inscrit le premier tir au but de la séance avec panache.

BUUUUUUUUUUUUUT DE JEREMY MENEZ 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/iJUTW8Zpj3 — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) May 27, 2024

La team Foot2rue a validé sa qualification au second tour grâce au tir au but de Yanis Barka, passé par l’AS Nancy lorraine. Après la rencontre, un début de bagarre a éclaté sur la pelouse suite à de multiples chambrages de la part des deux formations.

Le prochain match de l’équipe d’AmineMaTue aura lieu ce mercredi face aux Mexicains de Peluche Caligari.

