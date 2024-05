Francesco Calzona tente d’expliquer l’échec de Naples cette saison

De champion d’Italie à dixième de Serie A, il n’y a qu’un pas.

Un an après son sacre, Naples a terminé hors des places qualificatives à l’Europe après son match nul à domicile (0-0) contre Lecce, qui le place 10e, à égalité de points (53) avec le Torino, mais derrière à la différence de buts particulière. Ce dernier match conclut une saison plus que compliquée pour Gli Azzurri, vainqueurs seulement 13 fois en 38 rencontres de championnat (14 nuls et 11 défaites).

« Le fait d’être sorti des places qualificatives de la Ligue des champions a conditionné la performance de l’équipe dans la dernière phase de la saison parce que cela a pesé lourd sur l’aspect psychologique », a analysé Francesco Calzona, le coach napolitain arrivé sur le banc en février, qui devrait être remplacé par Antonio Conte. Et avec cette place non qualificative à l’Europe, il ne devrait pas être le seul à partir : Victor Osimhen ou Khvicha Kvaratskhelia pourraient aussi faire leurs valises… direction Paris ?

Une autre question : peut-on gagner la Ligue des champions en recrutant chez le 10e de Serie A qui était pourtant 1er un an plus tôt ? Vous n’avez pas quatre heures.