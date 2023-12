Pronostic Monza Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina va chercher un résultat à Monza

Pour sa deuxième saison consécutive en Serie A, Monza se montre de nouveau très intéressant. Comme l’an dernier, les partenaires de Pessina sont en milieu de tableau, en 10e position avec 6 points de retard sur la dernière place qualificative pour l’Europe, occupée par la Fiorentina. Solide, Monza ne s’est incliné que face à des grosses écuries, avec des revers contre l’Inter, l’Atalanta, la Roma, la Juventus et l’AC Milan. Lors des dernières semaines en revanche, Monza connaît des résultats décevants avec une seule victoire lors des 5 dernières journées, lors de la réception du Genoa qui enchaîne les défaites en déplacement. Dans cette formation, on retrouve en plus du capitaine Pessina, Dany Mota, Akpa Akpro, Kyriakopoulos ou D’Ambrosio.

En face, la Fiorentina a réalisé une saison dernière incroyable en se hissant en finale de la Ligue Europa Conférence et de la Coppa Italia. Malheureusement pour le club toscan, il s’est incliné lors de ses 2 matchs décisifs. En guise de consolation, la Viola a tout de même accroché une place en Ligue Europa Conférence, où elle s’est de nouveau qualifiée pour les 8es. Sur la lancée de cet exercice, la Fio se montre très solide et occupe la 6e place, à seulement 1 point du 4e, Bologne. Avant d’affronter Monza, la Fiorentina est en forme, puisqu’elle est invaincue depuis 6 rencontres. Après avoir notamment battu la Salernitana et fobtenu un nul contre la Roma, les hommes d’Italiano ont dominé le Hellas Vérone (1-0) la semaine passée sur une réalisation de Beltran. L’Argentin Gonzalez est l’homme fort du club avec ses 6 buts et une passe décisive, mais est actuellement blessé. La formation toscane pourrait poursuivre sur son excellente dynamique en ramenant au moins un nul de Monza.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

