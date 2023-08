Pronostic Saint-Etienne Quevilly Rouen Métropole : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le réveil de Saint-Etienne face à Quevilly Rouen Métropole

L’an passé, l’AS Saint Etienne a très mal débuté sa saison au point de se retrouver en dernière position à la trêve. Grâce à un mercato hivernal réussi, le club du Forez a ensuite fini très fort pour revenir dans le premier tiers du classement. C’est avec cet optimisme que les dirigeants stéphanois débutaient la nouvelle saison. Après 2 journées, la donne est déjà différente puisque Sainté vient de s’incliner à 2 reprises face à Grenoble et contre Rodez. Lors de ces 2 rencontres, les Verts ont eu la possession, chère à Laurent Batlles, mais paient leurs largesses défensives. De plus, le manque de concentration des joueurs stéphanois leur a coûté les points du nul face au GF38 et Rodez car ils ont concédé le but décisif dans le temps additionnel. Tout n’est pas à jeter car les Verts se créent des occasions mais souffrent de leur inefficacité ou de leur malchance. Ce samedi, le peuple vert devrait répondre de nouveau présent mais attend une réaction de ses joueurs face à Quevilly Rouen Métropole.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Quevilly Rouen sort d’une saison plutôt tranquille qui tranche avec l’exercice précédent au cours duquel le club normand s’était sauvé lors des barrages. Olivier Echouafni est resté au club mais a perdu son meilleur buteur Mafouta parti à Amiens. A l’instar de Saint-Etienne, QRM vit une entame laborieuse avec deux revers sur le score de 1-0 face à Amiens et contre l’AC Ajaccio. Pas épargné par le calendrier, Quevilly compte sur ce déplacement prestigieux à Geoffroy-Guichard pour retrouver le sourire. Devant ses supporters, l’AS Saint Etienne devrait ouvrir son compteur points en s’imposant face à QRM. Buteur sur penalty à Rodez, Sissoko doit continuer prendre ses responsabilités pour apporter les 3 points à son équipe.

► Le pari « Victoire ASSE » est coté à 1,67 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 167€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « Sissoko buteur » est coté à 2,28 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 228€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce ASSE – Quevilly Rouen :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Saint-Etienne Quevilly Rouen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !