Le recrutement hors terrain est-il plus ou moins important que celui sur le terrain ?

Pour le terrain, les clubs ont les scouts ou recruteurs, chargés de partir à la rencontre de jeunes joueurs prometteurs en vue du mercato. Mais pour les bureaux, ou administratifs, comment ça se passe ? Comme une entreprise normale ou presque. Les clubs de football font de plus en plus appel à des cabinets de chasseurs de tête spécialisés dans le sport. Nolan Partners est l’un d’eux. Et le Français Eymeric Moura, partner en son sein, livre ici les secrets de l’autre marché des transferts.

➡️ Disponible sur Apple ➡️ Disponible sur Spotify ➡️ Disponible sur Deezer

Bonne écoute !

Thiago Almada, la recrue que l’OL n’attend pas