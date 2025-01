Alors, est-ce que la nouvelle formule de Ligue des champions vous plaît ? Les résultats sont là !

Le cul entre deux fauteuils.

144 matchs de Ligue des champions plus tard, nous vous avons demandé si cette nouvelle formule vous avait convaincus. Et forcément, vous nous avez mis dans le pétrin avec un résultat ultra serré : 50% d’entre vous l’ont adoptée, contre (logiquement dans une question fermée) 50% de réfractaires. Spoiler alert: les boomers nostalgiques sont de sortie.

Un temps que les moins d’1 an ne peuvent pas connaître

C’est le cas de Salif-Georges Béret Keita, qui évoque une technique mesmérienne de la part de l’UEFA : « La première phase peut faire illusion (merci le SB29), mais finalement on se retrouve toujours avec les mêmes qualifiés et le vainqueur sera (ô surprise !) parmi Liverpool, Barcelone, le Bayern ou le Real… voire (ô demi-surprise) City ou l’Inter… » Entre-temps, il évoque ses problèmes gastriques dont on vous épargne les détails, et conclu de manière grinçante: « Fuck l’UEFA. Qu’on revienne au bon vieux temps des maillots sans pub et des poteaux carrés ! »

Puisque le foot est politisé, les militants n’hésitent pas à manifester, à l’instar de BenBecker11, qui va au bout de ses idées : « Nasser vient de cliquer sur oui, j’ai donc voté non pour maintenir le 50/50. » Ben David contre Goligarque.

Oui mais ce n’est pas encore clair

Les matchs à confrontations uniques permettent aux petits Poucet de cette compétition de réaliser des exploits, et de rêver de plus grand, comme Brest ou Lille. Mais pour les plus pessimistes, le résultat sera le même comme l’explique Comme même Bappé m’aime, aimez moi : « Ce format favorise les “petits” qui seraient prêts en début de saison à faire des “coups” contre les gros. Ça favorise aussi les “gros”, car ils ont plus de matchs pour se rattraper en cas de défaillance. Le calendrier est moins lisible qu’avec des phases de groupes classiques, mais je trouve ça mieux en fait, ça ajoute un peu de piment et de “surprise” en regardant les matchs. Bref, je suis en fait moins emballé par les matchs qui arrivent, avec les gros qui vont tous s’en sortir, et des matchs AR assez classiques. »

Il va vite se faire éteindre par notre lumière du jour, GhostPSG : « Oui enfin qualifié pour les barrages c’est pas qualifié pour les 8es. Bayern, Real, PSG, City en barrage, c’est assez incroyable quand on sait que ce sont les meilleures équipes des éditions précédentes. Les gens qui parlent de sauvegarde des gros alors que c’est justement bien plus risqué pour eux ce système, je capte pas vraiment. »

Il s’agissait alors de trancher la question, et Le Pro G Sportif vole à notre rescousse avec un propos d’une translucidité absolue : « La première phase ressemblait quand même à l’idée du communisme, sur le papier, c’est sympa mais dans cette deuxième phase, on se rapproche plus du concept du capitalisme et d’une Super League déguisée. Finalement, nous sommes tous des cons vaincus par la nouvelle formule de la Ligue des champions. »

Elle est bonne.

