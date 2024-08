Hugo Ekitike régale avec Francfort en Coupe d’Allemagne

Ekitigoal.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en début d’année, Hugo Ekitike a enfin retrouvé du temps de jeu du côté de l’Eintracht Francfort, où il a été définitivement transféré début avril. L’attaquant français était titulaire pour l’entrée en lice de son club en Coupe d’Allemagne lundi soir, face à Brunswick, club de deuxième division. Et l’ancien Rémois a activement participé à la victoire 4-1 des siens, en étant impliqué sur trois buts en moins de 10 minutes.

When fully fit, Hugo Ekitiké (2002) is a Bundesliga difference maker.

Easy to see why Frankfurt parted way with €16.50m for him.

Excellent 1,89m stature, with superb mobility, technical elegance & versatile finishing qualities. Huge prospect! 🔥pic.twitter.com/Mdl9zFBEvE

— Adam Khan (@XxAdamKhanxX) August 20, 2024