Antonio Rüdiger dans la légende écossaise

Un défenseur meilleur buteur, on parle de Laurent Blanc ?

Buteur contre son camp lors du match d’ouverture, Antonio Rüdiger est entré d’une drôle de façon dans l’histoire de la sélection… écossaise à Munich. En effet, et alors que l’Écosse ne participe à l’Euro que pour la quatrième fois de son histoire, le défenseur du Real a rejoint un cercle très fermé dans les Highlands, celui des buteurs écossais – ou plutôt en faveur de l’Écosse – au championnat d’Europe. Il est désormais au même niveau que Gary McAllister, Brian McClair, Paul McStay, Ally McCoist et Callum McGregor, seuls joueurs de la sélection à avoir marqué dans la compétition. Si vous ne voulez pas vous fatiguer à compter, oui ça fait bien seulement 6 buts en 10 matchs, soit un bilan pas très fameux.

No player has scored more goals for Scotland in the history of the Men’s European Championships than Antonio Rüdiger.

He’s their joint top goalmarquer.🙃#EURO2024 pic.twitter.com/EgXcwprsg3

