On vous présente la liste de l’Ukraine pour l’Euro 2024

27 ans, Arsenal – Toujours pas champion d’Angleterre avec les Gunners, mais capitaine indiscutable de la Zbirna. Un modèle sur le terrain et en dehors : Zinchenko est ambassadeur de la plateforme United24, qui sert à collecter des fonds en faveur de l’Ukraine. Avec plusieurs de ses coéquipiers, Zinchenko a aussi pris la parole dans une vidéo postée par la fédération ukrainienne de football en marge de l’Euro, appelant le monde à continuer à supporter l’Ukraine.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"

13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024