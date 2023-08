Pronostic Getafe Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Alaves accroche un résultat à Getafe

Getafe a fini la saison dernier en 15e position de Liga et a dû lutter pour le maintien jusqu’au bout. En effet, la Liga nous avait offert une superbe lutte dans le bas de tableau, et grâce à une ligne droite intéressante, el Geta a assuré sa place dans l’élite. Cela fait plusieurs années maintenant, depuis son incroyable épopée européenne de 2020, que Getafe galère en bas de classement. Cet été, l’équipe dirigée par Pepe Bordalas ne semble pas s’être énormément renforcée malgré le recrutement de Portu, Carmona, Alvarez ou Alderete. Lors de la 1re journée, Getafe a montré un très bel état d’esprit pour tenir tête à domicile au champion en titre, le FC Barcelone (0-0). Mais ensuite, les Azulones ont encaissé une déculottée sur la pelouse de Gérone le week-end dernier (3-0).

Alaves est une équipe habituée à faire le yoyo entre les 2 premières divisions espagnoles et qui vient d’ailleurs de réintégrer la Liga en provenant de Liga2. Le club basque s’était imposé lors de la prolongation du barrage d’accession face à Levante avec un but inscrit à la 129e minute. Pour son retour dans l’élite espagnole, le Deportivo s’est incliné contre Cadix (1-0). En revanche, les Basques se sont parfaitement repris à domicile en nous offrant l’un des matchs de ce début de saison face au FC Séville (victoire 4-3). Dans une rencontre très ouverte, le Deportivo a remporté un succès important avec un superbe but de Rioja et un doublé de Kike Garcia, tout juste arrivé d’Osasuna. Boosté par cette victoire, Alaves pourrait tenir tête à Getafe pour prendre au moins le point du nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

