Une enquête ouverte après des moqueries visant un jeune fan de Sunderland, décédé à 6 ans

A fucking disgrace.

Sheffield Wednesday recevait Sunderland vendredi en Championship. Sur le terrain, les Owls ont été humiliés en s’inclinant largement (0-3). Mais ce n’est rien à côté de la honte causée par deux hommes, pris en train de rire en montrant au reste du stade une photo de Bradley Lowery. Ce jeune supporter des Black Cats avait ému toute l’Angleterre, avant de perdre son combat contre le cancer à l’âge de 6 ans, en 2017.

Not Liverpool related but want to share to get these two banned.

Two Sheffield Wednesday fans during the Sunderland game last night were making fun of Bradley Lowery.@swfc Ban. Them. For. Life. pic.twitter.com/tSaxOk5IqK

