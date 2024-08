Sheffield Wednesday interdit à ses supporters de porter des faux maillots dans son stade

Décidément, Sheffield maîtrise le contre-pied, en ce moment.

Alors que le Championship a repris ses droits ce week-end, Sheffield Wednesday a publié un communiqué surprenant vendredi, afin de mettre en garde ses supporters pour la saison à venir. Désormais, les fans qui oseront porter des contrefaçons en venant à Hillsborough risquent… l’exclusion.

« Nous rappelons respectueusement aux supporters qu’en plus d’être de qualité inférieure et potentiellement dangereux en raison des matériaux utilisés, les maillots contrefaits et leurs ventes ont un impact direct sur les revenus du club. Les équipes chargées de la protection de la marque travaillent en collaboration avec les autorités compétentes pour supprimer les sites de vente de contrefaçons et continueront à le faire. […] Bien que nous ne puissions pas empêcher les supporters de porter des maillots de contrefaçon en dehors de Hillsborough, nous demandons respectueusement que ces produits ne soient pas exposés à l’intérieur du stade. Toute personne portant un faux maillot à l’intérieur de Hillsborough pourrait être priée de quitter les lieux », est-il écrit dans ces lignes, où il est aussi précisé que les demandes de flocage sur des maillots contrefaits dans les boutiques du club seront désormais refusés.

Reste à savoir qui posera une centaine d’euros pour un vrai maillot de Sheffield.

