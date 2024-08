En une vidéo, Sheffield Wednesday prend les annonces de transfert à contre-pied

C’est donc ça, l’humour anglais.

Dans la famille des annonces de transfert faites à la 6-4-2, je demande celle d’Iké Ugbo à Sheffield Wednesday. L’ancien Troyen a officiellement rejoint les Owls après y avoir été prêté par l’ESTAC durant la deuxième partie de saison. Et, pour annoncer son transfert, le club de Championship a proposé une mise en scène digne des plus beaux mockumentaires.

La vidéo débute par un semblant de conférence de presse tenue par l’entraîneur de Sheffield Wednesday, Danny Röhl, en marge de leur première rencontre de la saison, qui aura lieu contre le Plymouth Argyle de Wayne Rooney. Au bout de quelques secondes, quelqu’un toque à la porte, et Iké Ugbo fait ainsi son apparition, accompagné d’un « Hey, comment vas-tu ? » de son coach, le tout dans un jeu d’acteur qui n’a rien à envier aux films de Ken Loach. Et avec le teint de l’image un peu daté, les mouvements de la caméra et l’enthousiasme de Danny Röhl digne de celui de Michael Scott, on croirait vraiment voir un épisode de The Office.

This is the most awkward new signing announcement you’ll ever see 😭😭 pic.twitter.com/l3yyrtqXbb — Second Tier podcast (@secondtierpod) August 8, 2024

Pour ce qui est d’Iké Ugbo, celui-ci est resté après la fin de la vidéo pour donner une conférence de presse, bien réelle cette fois-ci, afin de répondre aux médias anglais. Plusieurs fois prêté par Troyes, que ça soit à Sheffield donc ou même à Cardiff avant, le joueur formé à Chelsea trouve donc un nouveau point de chute en Championship, que les Owls ont retrouvé depuis peu.

En tout cas, merci pour ce moment de cinéma.

